L'acteur Idan Amedi partage une photo de ses blessures au visage sur les réseaux sociaux

Le chanteur et acteur israélien, Idan Amedi, a récemment partagé sur Instagram une photo de lui prise à l'hôpital après avoir été blessé lors d'une opération dans la bande de Gaza. À l'occasion de son 36e anniversaire, lundi, il a écrit: "L'un des médecins ici me surnomme '360', expliquant que, contrairement à l'idée répandue selon laquelle un tour complet nous ramène à notre point de départ, le parcours des blessés de guerre est différent. Cette expérience, avec ses hauts et ses bas, ses tournants aigus et ses pauses, nous transforme, nous façonne, et finalement, nous permet de renaître. De temps en temps, je prends conscience du miracle qui m'est arrivé", a écrit Amedi.

"Les miracles doivent être accueillis avec gratitude, en se rappelant toujours qu'ils se sont produits, en appréciant le cadeau de la vie, avec toutes ses complexités et ses imperfections. C'est un rappel que le chemin est jonché d'obstacles, mais aussi de beautés à découvrir."

Amedi a été gravement blessé lors d'affrontements à Gaza le mois dernier. Lors d'une conférence de presse à sa sortie de l'hôpital, il avait révélé qu'à son arrivée il était désigné par les médecins comme "le jeune inconnu de 22 ans", en raison des blessures au visage qui rendaient son identification difficile. Gardant son sens de l'humour, Amedi a écrit sous la photo partagée : "Le jeune inconnu de 22 ans au département de traumatologie".