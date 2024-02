La politique d'Israël envers les Palestiniens est "plus extrême" que l'apartheid sud-africain, affirme Pretoria

La politique d’Israël envers les Palestiniens est encore "plus extrême" que l'apartheid que l'Afrique du Sud a connu jusqu’en 1994, a déclaré mardi l’ambassadeur du pays africain aux Pays-Bas Vusimuzi Madonsela devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye. "En tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons au plus profond de nous-mêmes les politiques et pratiques discriminatoires inhumaines du régime israélien, qui constituent une forme encore plus extrême de l'apartheid institutionnalisé contre les Noirs dans mon pays", a-t-il dit.

AP Photo/Patrick Post

52 pays doivent prendre position devant la CIJ, à laquelle il a été demandé de fournir un "avis consultatif" non contraignant sur les implications juridiques de "l'occupation" des territoires palestiniens par Israël. "Il est clair que l'occupation illégale par Israël est également administrée en violation du crime d'apartheid. Il est impossible de la distinguer du colonialisme de peuplement. L'apartheid israélien doit cesser", a ajouté Madonsela.

Selon lui, l'Afrique du Sud a une "obligation particulière" de dénoncer l'apartheid où qu'il se produise et de veiller à ce qu'il y soit mis fin immédiatement". Cette affaire est distincte de celle intentée pour "génocide" par l’Afrique du Sud contre l’État hébreu. La CIJ a statué qu'Israël devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher les actes de génocide à Gaza et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.

Les audiences ont débuté lundi par trois heures de témoignages de responsables palestiniens, qui ont accusé Israël d’avoir mis en place un système de "colonialisme et d'apartheid". Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a exhorté les juges à demander la fin de l'occupation "immédiatement, totalement et inconditionnellement".

IDF Spokesperson

Israël ne participe pas aux audiences, mais a envoyé un avis écrit dans lequel il qualifie les questions posées à la CIJ de "préjudiciables" et de "tendancieuses". Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, la nouvelle affaire entamée lundi vise à porter atteinte aux droits d'Israël à se défendre contre les menaces qui pèsent sur son existence même.