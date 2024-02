ONU : les États-Unis mettent leur veto à une nouvelle résolution sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Les États-Unis ont de nouveau opposé leur veto mardi à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la guerre entre Israël et le Hamas, bloquant la demande d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Treize membres du Conseil ont voté en faveur du texte rédigé par l'Algérie, tandis que la Grande-Bretagne s'est abstenue. Il s'agit du troisième veto américain depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et le début de la guerre contre le groupe terroriste à Gaza.

"Un vote en faveur de ce projet de résolution constitue un soutien au droit à la vie des Palestiniens. À l'inverse, voter contre implique une approbation de la violence brutale et de la punition collective qui leur sont infligées", a déclaré Amar Bendjama, ambassadeur algérien auprès des Nations unies, avant le vote.

L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, avait prévenu samedi que les États-Unis mettraient leur veto au projet de résolution, craignant qu'il ne compromette les pourparlers entre les États-Unis, l'Égypte, Israël et le Qatar, qui cherchent à négocier une pause dans la guerre et la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

"Toute mesure prise par le Conseil devrait aider et non entraver ces négociations délicates en cours. Or, nous pensons que la résolution proposée aujourd'hui aurait un impact négatif sur ces négociations", a déclaré Mme Thomas-Greenfield avant le vote.

"Exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sans un accord exigeant du Hamas qu'il libère les otages n'apportera pas une paix durable. Au contraire, cela pourrait prolonger les combats entre le Hamas et Israël", a-t-elle ajouté.