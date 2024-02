Gaza : "Tsahal n'est pas en train de tuer à tout va et ne commet pas de génocide" (chef d'état-major)

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a envoyé une lettre à ses troupes mardi, leur expliquant que l'armée "n'est pas en train de tuer à tout va", qu'elle n'agit pas par vengeance et qu'elle ne commet pas de génocide dans la bande de Gaza, alors que la guerre contre le Hamas est dans son cinquième mois.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir", a écrit M. Halevi, ajoutant qu'Israël menait "une guerre longue et juste". Chaque mouvement est très important, chaque réussite infime fait partie de la réalisation des objectifs de la guerre. Il faut le faire avec détermination et professionnalisme".

"Nous devons veiller à ne pas utiliser la force là où elle n'est pas nécessaire, à faire la distinction entre le terroriste et celui qui ne l'est pas"

Promettant d'éliminer le Hamas, Israël a lancé une vaste campagne aérienne et terrestre à Gaza visant à détruire les capacités militaires et de gouvernance du groupe terroriste et à restituer les otages, dont 134 sont toujours en captivité.

"Nous agissons comme des êtres humains et, contrairement à notre ennemi, nous conservons notre humanité. Nous devons veiller à ne pas utiliser la force là où elle n'est pas nécessaire, à faire la distinction entre le terroriste et celui qui ne l'est pas, à ne pas prendre ce qui n'est pas à nous, un souvenir ou des armes, et à ne pas filmer des vidéos de vengeance", a déclaré M. Halevi.

Les propos de Halevi surviennent quelques semaines après la publication, par le New York Times, de photos et de vidéos de soldats israéliens faisant des commentaires désobligeants sur les Palestiniens, vandalisant des biens civils et souriant devant les caméras tout en conduisant des bulldozers et en utilisant des explosifs. Le journal citait une déclaration de Tsahal condamnant les post des soldats, les qualifiant de "déplorables". "Nous ne sommes pas en train de tuer, de nous venger ou de commettre un génocide. Nous sommes venus pour vaincre un ennemi cruel, qui mérite la plus grande des défaites", a écrit M. Halevi dans sa missive de mardi, faisant également allusion aux accusations de génocide et d'apartheid auxquelles Israël est confronté devant la Cour internationale de justice de La Haye.