Israël accorde le statut de résident permanent à un bédouin, né à Gaza, héros du 7 octobre

Le ministre israélien de l'intérieur Moshe Arbel a décidé d'accorder le statut de résident permanent à Hamid Abu Arar, un bédouin qui a perdu sa femme lors de l'attaque du 7 octobre contre Israël et qui a sauvé des dizaines de soldats de Tsahal le même jour.

Le 7 octobre, Hamid et sa femme ont été pris pour cibles par des terroristes du Hamas alors qu'ils circulaient dans leur véhicule. La femme de Hamid, une citoyenne israélienne, a été tuée dans la fusillade, et Hamid lui-même a été blessé. Immédiatement après la fusillade, malgré ses blessures, Hamid a contacté les soldats de Tsahal et les a avertis de l'attaque imminente, mettant ainsi sa propre vie en danger mais sauvant des dizaines de soldats.

Après le meurtre de sa femme, Hamid s'est retrouvé seul pour s'occuper de ses neuf enfants, citoyens israéliens mineurs, certains atteints de problèmes médicaux. Abu Arar est né dans la bande de Gaza et n’avait donc pas de statut permanent en Israël.

La proposition soumise par le comité au ministre Arbel est la suivante : "Il s'agit d'une personne qui a vécu l'une des pires attaques terroristes que l'État d'Israël ait connues, et dont la femme enceinte a été assassinée de sang-froid par d'ignobles terroristes, sous ses yeux". "Dans un cas de ce type, l'État d'Israël ne peut rester indifférent et non impliqué dans le fait que l'unité familiale comprend neuf enfants mineurs, des citoyens israéliens qui sont restés orphelins de leur mère, et dont le demandeur est resté la seule figure de soutien pour ses enfants."

Le ministre Arbel a déclaré : "Ce jour est un jour important, nous montrons au monde que nous sommes engagés dans une bataille contre le mal, contre les ténèbres, et que notre partenariat en tant que fils d'Abraham est fort et courageux".

"L'action courageuse que vous avez entreprise, en mettant votre vie en danger quelques minutes après qu'ils ont assassiné votre femme de sang-froid devant vous, et en sauvant la vie de dizaines de soldats - vos actions et vos paroles ont touché le cœur de tout le monde. Les civils israéliens et les soldats de Tsahal vous sont tous redevables. Le ministère de l'Intérieur vous remercie et vous déclare partie intégrante de l'État d'Israël".