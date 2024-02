Brésil : Lula envisage de "clarifier" sa comparaison entre Israël et Hitler sans présenter d'excuses

Les assistants du président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva ont annoncé mercredi son intention de s'adresser à la communauté juive brésilienne afin de clarifier les propos tenus lors de son récent discours anti-israélien. Toutefois, ils ont précisé que Lula ne "prévoyait pas de s'excuser" mais plutôt d'"expliciter" pourquoi il a établi une comparaison entre les agissements d'Israël dans la bande de Gaza et ceux d'Adolf Hitler, le dirigeant nazi.

L'objectif serait de clarifier des déclarations, qui ont non seulement provoqué une crise diplomatique avec Israël, mais ont également suscité des accusations de banalisation de la Shoah et d'antisémitisme. Cette éventuelle explication ne serait pas immédiate, Lula choisissant d'attendre de voir si la controverse se résorbera rapidement.

Après ces propos, 124 des 513 parlementaires brésiliens ont appelé à la destitution de da Silva. En début de semaine, en réaction aux remontrances du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, Lula a rappelé l'ambassadeur brésilien en Israël. Katz avait convoqué l'ambassadeur pour exprimer son mécontentement à la suite des remarques de Lula, lors d'une rencontre au musée de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem.

Durant cette rencontre, Katz a déclaré : "La comparaison entre la guerre légitime menée par Israël contre le Hamas et les atrocités de Hitler et des nazis est une honte et constitue une grave attaque antisémite." Katz a également affirmé que Lula serait considéré comme persona non grata en Israël jusqu'à ce qu'il présente des excuses et retire ses commentaires.

Dimanche, le dirigeant brésilien avait vivement critiqué les actions de Tsahal à Gaza, les comparant aux persécutions d'Hitler contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait affirmé : "Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre. C'est un génocide. Ce n'est pas un affrontement de soldats contre soldats, mais un combat de militaires entraînés contre des femmes et des enfants. Ce qui arrive au peuple palestinien dans la bande de Gaza n'a jamais eu lieu à aucun autre moment de l'histoire, excepté lorsque Hitler a décidé d'exterminer les Juifs."