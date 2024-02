Ralentissement de l'aide humanitaire à Gaza : l'ONU dénonce des problèmes de sécurité

L'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza depuis l'Égypte a considérablement diminué au cours des deux dernières semaines, en raison d'un effondrement de la sécurité qui entrave sérieusement la distribution des biens essentiels qui réussissent encore à entrer, selon des données et des responsables de l'Organisation des Nations Unies. Les statistiques récentes révèlent une baisse drastique des livraisons d'aide à Gaza depuis le 9 février, mettant en péril les 2,3 millions d'habitants de la région, dont une grande partie est déplacée et confrontée à une crise alimentaire aiguë.

Avant l'escalade du conflit, environ 500 camions de fournitures arrivaient quotidiennement à Gaza. Même pendant les périodes de combats intenses en janvier, près de 200 camions parvenaient généralement à franchir les frontières. Cependant, d'après les données fournies par l'ONU, du 9 au 20 février, le nombre moyen de camions par jour a chuté à seulement 57. Pendant sept jours sur cette période de douze jours, moins de 20 camions ont réussi à entrer, avec un minimum de quatre camions le 17 février.

Israël, qui supervise l'entrée de tous les camions dans la bande de Gaza via ses deux points de passage, rejette la responsabilité de cette réduction sur les Nations Unies et affirme être prêt à faciliter davantage l'entrée de l'aide. Les Nations Unies, pour leur part, signalent que la distribution de l'aide à l'intérieur de Gaza devient de plus en plus compliquée à cause de l'effondrement de la sécurité dans la région, où la majorité des habitants sont désormais regroupés dans des camps improvisés. La police palestinienne a arrêté d'escorter les convois d'aide suite à la mort d'au moins huit policiers dans des frappes israéliennes, a indiqué Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA.