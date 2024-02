Gaza : 45 otages ont reçu les médicaments qui leur étaient destinés, confirme la France

Le comité des familles pour le retour des otages a annoncé avoir reçu une confirmation du ministère français des Affaires étrangères que 45 otages avaient reçu les médicaments qui leur étaient destinés. "Nous souhaitons remercier personnellement le président français Emmanuel Macron pour son initiative significative et son implication dans la facilitation de ce processus par l'intermédiaire du Qatar", a indiqué le comité dans un communiqué

"Nous avons suivi avec anxiété cet effort et sommes reconnaissants de la compassion et de l'humanité dont a fait preuve le président Macron sur cette question. La France est un véritable ami des familles des otages, et nous n'oublierons pas leur soutien dans cette affaire", souligne encore la déclaration.

Hier, le Qatar a informé Israël qu'il avait reçu une "confirmation" du Hamas que les médicaments avaient commencé à être distribués aux otages dans la bande de Gaza. "Le Qatar a reçu des garanties du Hamas que les médicaments avaient été reçus et étaient en train d'être transférés aux otages israéliens", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Doha, Majed Al-Ansari.

L'accord entre Israël et le Hamas, avec la médiation française et qatarie, a été conclu il y a un peu plus d'un mois. L'annonce de la conclusion des détails à ce moment-là indiquait qu'en tant que partie de l'opération, de l'aide humanitaire serait également fournie aux habitants de la bande. Il a également été convenu le mois dernier que les médicaments, achetés de France, et l'aide humanitaire seraient envoyés par deux avions de l'armée de l'air qatarie à El-Arish dans le Sinai, d'où ils seraient transférés à Gaza. Selon l'accord, Israël devait recevoir une preuve que les médicaments étaient effectivement parvenus aux otages. Le bureau du Premier ministre a déclaré hier, après l'annonce du Qatar, que "Israël examinerait la fiabilité du rapport et continuerait d'agir pour le bien-être de nos otages".