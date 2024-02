Betsalel Smotrich exige la construction de milliers de logements en Cisjordanie en réponse à l’attaque terroriste

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a exigé jeudi l’approbation d’un plan pour des milliers de nouvelles unités de logement à Ma’ale Adumim et dans les localités voisines en réponse à la fusillade meurtrière sur la route 1.

« La grave attaque contre Ma’ale Adumim doit avoir une réponse sécuritaire décisive mais aussi une réponse des implantations », a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter.

Haïm Goldberg/Flash90

« Je demande au Premier ministre d’approuver la convocation du conseil supérieur de planification et d’approuver immédiatement les plans de milliers de logements à Ma’ale Adumim et dans toute la région. », a-t-il poursuivi, se référant à l’organe du ministère de la Défense chargé d’autoriser la construction en Cisjordanie. « Nos ennemis savent que tout préjudice qui nous est causé entraînera plus de construction, plus de développement et plus de contrôle sur l’ensemble du pays. »