Le renseignement américain "ne peut pas confirmer toutes les allégations israéliennes" sur les liens entre l'UNRWA et le Hamas

Un nouveau rapport du renseignement américain a estimé "probable" que certains des employés de l'UNRWA aient participé à l'attaque du 7 octobre contre Israël par le Hamas, mais indique que les États-Unis "ne peuvent pas vérifier les allégations israéliennes selon lesquelles un plus grand nombre d'employés de l'ONU ont des liens avec les groupes terroristes palestiniens", ont déclaré des sources au fait du dossier au Wall Street Journal.

Washington et d'autres capitales occidentales ont suspendu le mois dernier leur financement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), après qu'Israël a partagé des conclusions selon lesquelles au moins 12 employés de l'UNRWA ont participé aux attaques du 7 octobre. Les agences de renseignement israéliennes ont également affirmé "que 10 % de tous les travailleurs de l'UNRWA étaient 'liés' au Hamas et qu'un pourcentage plus faible était réellement impliqué dans les activités du Hamas ou du Jihad islamique palestinien. L'UNRWA emploie environ 12 000 personnes à Gaza.

Ces allégations et la baisse conséquente des dons ont remis en question l'avenir de l'agence à un moment où elle joue un rôle de premier plan dans la distribution de nourriture et de médicaments à Gaza, alors que la faim, la maladie et le désordre social augmentent dans le territoire palestinien déchiré par la guerre.

Le nouveau rapport du renseignement, tel que décrit par les responsables, ne conteste pas les allégations d'Israël concernant les liens entre certains membres du personnel de l'UNRWA et des groupes terroristes, mais il offre une évaluation plus mesurée des assertions de l'Etat hébreu.

IDF

Le secrétaire d'État Antony Blinken avait déclaré le mois dernier que les allégations d'Israël étaient "très, très crédibles", mais avait aussi rappelé que l'agence onusienne jouait un rôle crucial auprès des habitants de Gaza.

Le 17 février, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait révélé des informations précises concernant douze employés de l'UNRWA, impliqués dans le massacre survenu le 7 octobre. Parmi eux, Faisal Ali Muslim Na'ami, 45 ans, a été identifié sur une vidéo sur laquelle on le voit enlever un corps du kibboutz Be'eri.