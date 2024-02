Gaza : de nombreux terroristes √©limin√©s, des entrep√īts d'armes d√©truits au cours des derni√®res 24 heures

A l'ouest de Khan Youn√®s, dans le sud de Gaza, plus de dix terroristes ont √©t√© √©limin√©s par des tirs pr√©cis de snipers et des frappes de drones au cours des derni√®res 24 heures. L'arm√©e de l'air y a d√©truit deux entrep√īt d'armes, un centre de commandement et des complexes op√©rationnels o√Ļ se trouvaient plusieurs terroristes. Les troupes au sol ont √©galement localis√© un entrep√īt d'armes contenant des dizaines de roquettes, d'engins explosifs et d'obus de mortier. A Zaytun, dans le nord de la bande de Gaza, des snipers, des drones et des h√©licopt√®res ont √©limin√© plus de dix terroristes et des armes et du mat√©riel militaire ont ont d√©couverts. Dans le centre du territoire palestinien, plusieurs terroristes qui mena√ßaient les soldats isra√©liens ont √©galement √©t√© √©limin√©s.