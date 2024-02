L'AP rejette le plan d'après-guerre de Netanyahou, qualifié de tentative de "prolonger le génocide"

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a condamné les plans du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour l'après-guerre à Gaza, les considérant comme "une réoccupation officielle de la bande de Gaza et l'imposition d'un contrôle israélien sur celle-ci". Dans une déclaration publiée en ligne, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a dénoncé le document de principes présenté hier soir au cabinet de sécurité par M. Netanyahou concernant la gestion de la bande de Gaza après la guerre.

Les plans comprennent l'installation de "fonctionnaires locaux" non affiliés au terrorisme pour administrer les services dans la bande à la place du Hamas et une liberté indéfinie pour Tsahal d'opérer dans toute la bande. Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne les a qualifiés de "plan visant à prolonger le génocide contre notre peuple et une tentative de gagner plus de temps pour mettre en œuvre les plans de déplacement".

Pour Ramallah, il s'agit d'une "manœuvre flagrante pour intercepter et contrecarrer les efforts américains et internationaux visant à lier l'arrêt de la guerre et la libération des prisonniers et des otages à la résolution du conflit et à l'incarnation de l'État palestinien sur le terrain".

L'Autorité palestinienne a enfin exhorté les États-Unis et les autres pays occidentaux à reconnaître la Palestine comme un État indépendant, à lui permettre de devenir un État membre de l'ONU et à organiser une conférence de paix internationale afin de "mettre fin à l'occupation et de permettre à notre peuple d'exercer son droit à l'autodétermination librement et dans la dignité".