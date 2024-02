La marine israélienne effectue des exercices en prévision d'une possible guerre dans le nord

La flotte de bateaux lance-missiles de la marine israélienne a effectué des exercices "extensifs" au cours de la semaine dernière, a déclaré Tsahal vendredi, alors que l'armée se prépare à une guerre potentielle dans le nord et qu'Israël prévient que sa patience pour une solution diplomatique s'épuise. Israël et le Hezbollah ont également continué à échanger des tirs transfrontaliers vendredi, le groupe terroriste soutenu par l'Iran affirmant avoir pris pour cible un bâtiment du conseil régional, tandis que Tsahal a déclaré avoir intercepté un drone "suspect" qui avait pénétré dans leur espace aérien.

Tsahal a déclaré que les exercices de la marine simulaient des combats dans le théâtre maritime du nord, et que certains exercices ont été effectués avec l'armée de l'air israélienne. Parmi les scénarios qui ont été testés, figurent la mise en échec d'attaques de drones, des opérations de sauvetage aérien à partir de navires, et le ravitaillement en carburant de bateaux lance-missiles en mer, a déclaré Tsahal. Cet exercice intervient alors que le groupe terroriste Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre le nord d'Israël et que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Israël a prévenu qu'il ne pouvait plus tolérer la présence du Hezbollah le long de sa frontière à la suite des atrocités commises le 7 octobre et que si une solution diplomatique n'était pas trouvée, il se tournerait vers une action militaire pour repousser le Hezbollah vers le nord.

Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a averti vendredi qu'Israël "ne patientera pas longtemps pour trouver une solution diplomatique dans le nord". a diffusé sur les réseaux sociaux un extrait d'un reportage de Channel 12 diffusé jeudi soir, révélant qu'Israël a envoyé un avertissement officiel au Conseil de sécurité des Nations unies sur la poursuite par l'Iran de l'envoi d'armes au Hezbollah, en violation de la résolution 1701 des Nations unies, qui a mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Liban. "Si les informations spectaculaires que nous avons révélées au Conseil de sécurité ne conduisent pas à un changement, nous n'hésiterons pas à agir", a tweeté M. Katz.