"J'avais confiance en mon pays et en mon armée, et ça m'a donné la force de croire" (soldate ex-otage à Gaza)

La caporale Ori Magidish, une observatrice qui a été enlevée dans la bande de Gaza le 7 octobre et secourue après 23 jours par le Shin Bet et Tsahal, a rencontré des donateurs des États-Unis jeudi et a raconté les événements qui se sont déroulés à sa base le jour du massacre. "Il y avait beaucoup de bruits forts ; nous nous sommes réveillées à cause d'eux, et toutes les filles et moi avons couru pour nous mettre à l'abri. Nous avons dit au revoir à nos familles par téléphone et, au bout d'un moment, nous avons entendu beaucoup de cris et de coups de feu", a-t-elle déclaré.

"Il y avait des soldats de combat dans l'abri qui nous protégeaient avec leurs armes, mais ce n'était pas suffisant. Ils étaient 20 et n'avaient que quatre armes. J'ai été blessée à la tête, aux jambes et à la poitrine par des grenades lancées par les terroristes. Il y a eu un moment de silence, puis ils sont entrés et ont ouvert le feu à l'intérieur de l'abri". Assise à côté de sa mère, Magidish raconte : "Sur 20 filles, seules sept ont survécu à la fusillade, et j'étais l'une d'entre elles. Nous avons ensuite attendu pendant quatre heures. Nous ne savions pas où se trouvait l'armée, mais nous espérions que quelqu'un viendrait nous sauver. Il ne s'est rien passé, et nous avons simplement été enlevées".

Armée israélienne

Magidish a expliqué aux donateurs que cinq de ses amies de la base avaient été enlevées dans la bande de Gaza et que l'une d'entre elles avait été tuée en captivité. "Noa Marciano était ma meilleure amie à la base. Elle a été tuée en captivité et les soldats ont ramené son corps", a-t-elle déclaré. L'un des donateurs participant à la discussion a demandé à Mme Magidish ce qui lui avait donné de la force pendant sa captivité, ce à quoi elle a répondu : "Je suis une personne de foi. Je crois en Dieu, je sais qu'il existe (...) J'avais confiance en mon pays et en mon armée, et cela m'a donné la force de continuer à croire".

Selon elle, avant d'être secourue, elle a senti que les forces de sécurité allaient arriver. "Je ne peux pas l'expliquer, mais je savais qu'elles allaient arriver ce jour-là et qu'elles ne me laisseraient pas là. J'ai été très émue lorsque je les ai vus", a-t-elle déclaré. Magidish a exprimé sa volonté de reprendre le service militaire. "Il est très important pour moi de leur montrer que je n'abandonne pas. Je suis forte et je retournerai bientôt à l'armée. Deux fois par semaine, je suis une thérapie et je rencontre souvent mes amies", a-t-elle ajouté.