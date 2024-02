Guerre Israël-Hamas : combats intenses à Khan Younès et dans le quartier Zeitoun à Gaza City | LIVE

Espoirs au Liban : un cessez-le-feu à Gaza pourrait favoriser un accord dans le Nord, selon Al-Sharq Al-Awsat"

Le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, édité à Londres en langue arabe, rapporte que le Liban nourrit l'espoir qu'une trêve dans la bande de Gaza pendant le Ramadan puisse ouvrir la voie à l'application de la résolution 1701 et encourager une reprise des pourparlers entre Israël et le Liban. Des sources citées par le journal affirment que le Hezbollah s'efforce de ne pas étendre le conflit, en dépit des "provocations israéliennes" et des "transgressions de lignes". Une source a révélé au journal que depuis quelque temps, Israël cible et détruit plusieurs villages du sud du pays, dans le but de les vider de leurs habitants.