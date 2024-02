Gaza : les États-Unis discutent avec les pays arabes sur "le jour d'après la guerre"

Parallèlement aux négociations pour la libération des otages, les États-Unis discutent avec des pays arabes du "jour d'après la guerre", a révélé vendredi soir la chaîne Kan 11. Selon la chaîne publique, l'administration Biden a informé Israël que le plan que les pays arabes élaborent pourrait inclure une clause intégrant l'organisation Hamas au sein du Fatah.

Lors de sa visite en Israël jeudi, l'envoyé spécial du président Biden, Brett McGurk, a pressé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de tenir une discussion au cabinet sur la question du "jour d'après la guerre". L'envoyé américain a averti qu'en l'absence de décisions de la part d'Israël, les pays arabes et les États-Unis avanceront sur cette question sans lui.

Jeudi soir, le Premier ministre a soumis à l'approbation du cabinet de sécurité nationale sa proposition pour "le jour d'après la guerre" à Gaza : à court terme, l'armée israélienne continuera la guerre jusqu'à atteindre ses objectifs. Dans l'intervalle, Israël maintiendra une liberté d'action opérationnelle dans la bande sans limitation de temps, et Gaza sera complètement démilitarisée. Israël établira un cordon de sécurité au sud de la frontière Gaza-Égypte. La gestion civile et la responsabilité de l'ordre public seront basées autant que possible sur des acteurs locaux ayant une expérience de gestion, qui ne sont pas identifiés avec des pays ou des organismes soutenant le terrorisme.

Le document précise également qu'Israël rejette catégoriquement toute imposition internationale concernant un accord permanent avec les Palestiniens, un tel accord ne pouvant être atteint que par des négociations directes sans conditions préalables. Le bureau du Premier ministre a déclaré que le document a été distribué aux membres du cabinet comme base de discussion en vue des débats à venir.

De son côté, le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré vendredi qu'Israël ne réussira pas à changer la situation géographique et démographique dans la bande de Gaza. Abu Rudeineh a souligné, concernant les publications sur "le jour d'après la guerre", que "les plans qui n'incluent pas Gaza comme partie de l'État palestinien sont voués à l'échec".