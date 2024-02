"L'écrasante majorité des Palestiniens ne fait pas partie du Hamas", affirme Joe Biden

Dans une déclaration sur X, le président américain Joe Biden a affirmé que "l'écrasante majorité des Palestiniens ne fait pas partie du Hamas", soulignant ainsi une distinction claire entre le peuple palestinien et le groupe terroriste. "Je ne mâcherai pas mes mots. L'écrasante majorité des Palestiniens ne font pas partie du Hamas. Et le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. En fait, ils souffrent également du terrorisme du Hamas. Nous devons être lucides sur cette réalité", a insisté le président Biden.

https://twitter.com/i/web/status/1760812355204592101 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette déclaration intervient au milieu de discussions en Israël et à l'international sur le soutien du Hamas parmi les habitants de Gaza, notamment en prévision d'une opération terrestre incertaine à Rafah. La position du président a provoqué diverses réactions, notamment de figures politiques et de défenseurs des droits de l'homme.

Le ministre des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, a exprimé son désaccord, affirmant : "Cher Monsieur le Président, l'écrasante majorité des Palestiniens expriment un soutien sans faille au Hamas. En fait, une enquête menée par l'institut de recherche palestinien AWRAD a révélé que 84 % des personnes interrogées en Cisjordanie ont fortement approuvé le massacre et les atrocités du 7 octobre".

De son côté, Sarah Idan, ancienne Miss Irak et défenseure des droits de l'homme, a relayé les échos de soutien au Hamas qu'elle reçoit : "Dites cela aux Palestiniens qui m'écrivent pour me dire que le Hamas est un héros et qu'il est un combattant de la liberté...".

La déclaration de Biden a également attiré l'attention des commentateurs propalestiniens, certains critiquant ouvertement le président pour ses positions récentes : : "C'est l'homme qui vient de mettre son veto à un nouveau cessez-le-feu humanitaire. Combien de cessez-le-feu cela fait-il maintenant ?"