Le Conseil des droits de l'homme appelle à un embargo sur les armes à destination d'Israël

Dans une démarche sans précédent, un comité d'experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exhorté les pays à adopter un embargo sur les armes à Israël, mettant en garde contre le transfert d'armes ou de munitions susceptibles de contribuer au conflit à Gaza. Les experts ont ajouté qu'il existe des indications qu'Israël viole le droit humanitaire. Les experts ont déclaré : "Les États doivent s'abstenir de transférer des armes ou des munitions - ou des pièces détachées - si, en se basant sur des faits ou des comportements antérieurs, il est prévisible qu'elles soient utilisées pour violer le droit international." Ils ont ajouté que la prohibition de ces transferts demeure, même en l'absence d'intention ou de certitude quant à leur usage abusif, dès lors qu'un risque clair est identifié.

Au début du mois, une cour d'appel néerlandaise a interdit l'exportation de pièces pour avions de chasse F-35 vers Israël, citant un "risque clair" d'utilisation de ces composants dans de graves violations du droit humanitaire international. Les experts ont souligné "des manquements répétés" d'Israël au respect du droit international, évoquant un risque plausible de "génocide" à Gaza.

Les experts ont salué les actions concrètes de la Belgique, l'Italie, l'Espagne, des Pays-Bas, et de la société japonaise Itochu Corporation, qui ont suspendu leurs transferts d'armes vers Israël. L'Union européenne a également pris des mesures pour décourager les exportations d'armes vers l'Etat hébreu. Le rapport critique également les transferts d'armes vers le Hamas et d'autres groupes armés, rappelant les graves violations du droit international humanitaire commises le 7 octobre 2023, y compris la prise d'otages et les tirs de roquettes aveugles.

La plupart des membres du comité, parmi lesquels figure l'envoyée italienne Francesca Albanese, qui a exprimé par le passé son soutien aux actions violentes des Palestiniens, sont connus pour être anti-israéliens. Les États-Unis et l'Allemagne sont de loin les plus grands exportateurs d'armes vers Israël et leurs livraisons ont augmenté depuis le 7 octobre 2023. Les autres exportateurs d'armes sont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie.