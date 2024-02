Otages : les bases d'un accord établies à Paris, le Hamas veut "avancer" dans les négociations

La délégation israélienne est revenue samedi matin de Paris, où elle a participé à des discussions sur les négociations pour un accord d'échange d'otages et de prisonniers et la poursuite des combats. Des sources bien informées ont indiqué qu'"un nouveau cadre a été convenu lors des discussions à Paris. Il y a des progrès et l'accord pourrait être signé prochainement. Les négociations ne devraient pas prendre beaucoup de temps."

Israël a reçu des messages des médiateurs, selon lesquels le Hamas est intéressé à avancer sur l'accord. Un responsable politique a déclaré qu'il y avait des progrès concernant la libération des otages, et bientôt les parties discuteront également des noms. Cependant, il a souligné qu'"il faut être transparent avec les familles, c'est une négociation avec une organisation terroriste et tout peut changer".

Les discussions à Paris ont commencé hier après-midi et se sont concentrées sur quatre exigences du Hamas auxquelles Israël s'oppose, notamment le retour de tous les habitants du nord de la bande de Gaza chez eux et le retrait de toutes les forces de Tsahal de cette zone. Selon la chaîne Kan 11, Israël redoute que cela permettrait au Hamas de renouveler son contrôle sur la région. Les trois autres questions controversées sont l'augmentation de l'aide humanitaire, la durée du cessez-le-feu et le nombre de prisonniers de sécurité qui seront libérés.

La perte de contrôle sur la bande de Gaza n'est pas la seule préoccupation du Hamas. Selon Kan 11, qui cite des sources palestiniennes, l'organisation terroriste est surtout préoccupée par le fait que les pays arabes et la communauté internationale discutent du nouvel ordre à Gaza après la guerre, dans lequel le Hamas n'aurait aucun rôle. Selon Kan 11, il s'agit principalement de discussions menées par le "Forum des Six", composé de l'Autorité palestinienne, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar et des Émirats arabes unis.

Au cours de la semaine écoulée, trois facteurs principaux ont intensifié la pression sur le Hamas : la possible implication de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza en tant que pouvoir exécutif ; la poursuite des opérations militaires israéliennes, notamment par le biais d'une opération terrestre ciblée à Rafah ; ainsi que l'augmentation des protestations civiles au sein de la bande de Gaza, qui commence à exprimer son mécontentement envers le Hamas.