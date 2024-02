Guerre Israël-Hamas : Tsahal arrête des terroristes qui s'étaient mêlés à la population | LIVE

Le New York Times conseille à Biden de dialoguer directement avec les Israéliens, évoquant Netanyahou comme un frein

L'éditorial du "New York Times" de samedi recommande au président Joe Biden de passer outre le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour s'adresser directement à la population israélienne. L'article suggère que Biden explique aux Israéliens qu'ils sont confrontés à un choix crucial entre la poursuite d'un conflit interminable et l'adoption d'un plan pour "l'après-guerre", qui envisage la reconstruction de Gaza et la paix avec l'Arabie Saoudite. Il est souligné que malgré le peu d'enthousiasme des Israéliens à l'idée d'un État palestinien, la longue histoire de soutien de Biden à Israël lui a valu une confiance notable de leur part. Selon l'éditorial, une démarche directe vers le peuple israélien pourrait être plus efficace que des négociations avec Netanyahou, qui s'est détourné de l'administration Biden et, toujours selon la tribune, est devenu "un obstacle à toute forme de paix durable."