Gaza : l'Espagne et l'Irlande appellent l'Union européenne à réexaminer ses accords avec Israël

Israël a protesté auprès de l'Espagne et de l'Irlande qui ont suggéré à l'Union européenne d'examiner une éventuelle suspension des différends accords entre Israël et l'Union européenne, en raison de violations supposées des droits de l'homme à Gaza.

Dans une lettre envoyée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et au ministre des Affaires étrangères de l'UE, Joseph Borrell, le Premier ministre espagnol et le Premier ministre irlandais ont appelé l'Union européenne à procéder à une révision urgente de l'accord d'association, afin de déterminer si Israël respecte ses obligations incluses dans ce dernier, concernant le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques au regard de ses actions à Gaza. L'accord d'association, signé en 1995 et entré en vigueur le 1er juin 2000, est le cadre juridique qui définit les relations entre Israël et l'Union européenne, tant dans les domaines commerciaux que politiques, sociaux et culturels.

"Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation en Israël et à Gaza, ainsi que par l'impact du conflit en cours sur des Palestiniens innocents, en particulier sur les enfants et les femmes. L'opération militaire élargie d'Israël dans la région de Rafah constitue une menace sérieuse et immédiate face à laquelle la communauté internationale doit prendre des mesures", ont-ils écrit.

Une initiative qui a fortement déplu à Israël, qui protesté auprès de Madrid et Dublin. Cette lettre intervient dans le contexte de pressions supplémentaires exercées par l'Irlande et l'Espagne sur l'Union européenne afin qu'elle impose des sanctions aux extrémistes juifs en Cisjordanie - une demande jusqu'ici bloquée par la Hongrie et la République tchèque qui empêchent le consensus requis pour de telles mesures liées à la politique étrangère et à la sécurité.

Dans un discours prononcé samedi à la Conférence socialiste internationale à Madrid, le Premier ministre espagnol a dit comprendre le droit d'Israël à se défendre et à tout faire pour libérer les otages, tout en estimant que le pays viole le droit international à Gaza. Pedro Sánchez a appelé à un cessez-le-feu et à la reconnaissance d'un État palestinien.