Gaza : le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, va rencontrer Emmanuel Macron et l'émir du Qatar à Paris

Le président du club de foot le Paris-Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, sera présent à Paris les 27 et 28 février, aux côtés de l'émir du Qatar et d'Emmanuel Macron pour parler du rôle que peuvent continuer de jouer la France et le Qatar dans la résolution du conflit à Gaza.

La collaboration entre les deux pays s'était révélée particulièrement efficace lors du transfert de médicaments aux otages détenus par le Hamas mi-janvier. Les médecins français avaient alors été mis à contribution et les médicaments transmis par le Qatar, garant de l'opération, l'avaient été depuis la France.

SPA / AFP

Ainsi, même après la clôture "officielle" du sommet de Paris qui a réuni des représentants israéliens, américains, égyptiens et qataris, les discussions se poursuivent de manière moins encadrée, mais avec des acteurs néanmoins clés. La France semble décidée à utiliser son lien avec le Qatar pour faire avancer le dossier des otages.

Si le Hamas exige toujours officiellement un "cessez-le-feu complet" et le retrait des forces israéliennes de Gaza pour discuter de leur libération, le sommet de Paris a abouti à un accord cadre, ont révélé des sources proches du dossier, qui pourrait conduire à six semaines maximum de cessez-le-feu contre la libération "d'un otage par jour de trêve" et d'un nombre encore non défini de prisonniers palestiniens. Cet accord pourrait se conclure avant le début du ramadan, le 10 mars.