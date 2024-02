Guerre Israël-Hamas : le Hezbollah abat un drone israélien au Liban | LIVE

Le secrétaire général de l'ONU : Les conflits à Gaza et en Ukraine ont ébranlé l'autorité du Conseil de Sécurité

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son regret quant à la manière dont le Conseil de Sécurité de l'ONU a réagi au conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et à l'invasion russe en Ukraine, affirmant que ces conflits ont "peut-être de manière tragique" ébranlé l'autorité du Conseil. Lors d'un discours devant le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU à Genève, Guterres a déclaré que le Conseil de Sécurité se trouve souvent dans une impasse et est "incapable d'agir sur les questions de paix et de sécurité les plus significatives de notre temps".