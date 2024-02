Accord Israël-Hamas: Netanyahou exige que les terroristes les plus dangereux qui seront libérés soient expulsés vers le Qatar

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé que les prisonniers palestiniens dangereux (les terroristes ayant du sang sur les mains) qui seraient libérés dans le cadre de l'accord avec le Hamas soient expulsés vers un pays tiers : le Qatar, la Turquie ou un autre pays étranger. Selon les sources impliquées dans les négociations, il s'agit d'une "demande légitime et qui n'est pas censée entraver les pourparlers".

Cependant, pour un haut responsable israélien, Netanyahou a annoncé cette exigence seulement après que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte se soient mis d'accord sur les bases de l'accord, compliquant ainsi les négociations. "Même s'il s'agit d'une tactique, ses déclarations pourraient être dommageables".

Les représentants de la délégation israélienne qui s'envoleront demain pour le Qatar sont supposés obtenir la liste des otages israéliens qui seront libérés dans le cadre de l'accord, et vérifier quels sont ceux parmi eux encore en vie et qui sera libéré dans les premières phases. De plus, l'équipe examinera les propositions pour augmenter l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza et tentera de combler les divergences restantes concernant les détails précis du nombre de prisonniers palestiniens libérés en échange de chaque otage.