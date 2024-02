Ori Megidish, otage secourue à Gaza, reprend son service militaire

Le caporal Ori Megidish, qui avait été kidnappé par le Hamas le 7 octobre et sauvé de la captivité dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, a repris son service militaire actif lundi. Megidish, qui avait servi comme soldat de surveillance au poste de Nahal Oz, servira désormais dans la direction du renseignement militaire de Tsahal.

L'armée a déclaré que la décision de réintégrer Megidish dans le service "découle de son désir personnel et de son sens de la mission au service du pays". Megidish a été enlevée au poste de Nahal Oz par des terroristes du Hamas le 7 octobre, date à laquelle le groupe a lancé une attaque sans précédent contre Israël, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant 253.

Au total, 66 soldats ont été tués lors de l'assaut du Hamas sur la base, et un certain nombre ont été pris en otage. Alors que Megidish a été kidnappée avec d'autres soldats de la base, on pense qu'elle a été détenue seule et a été secourue par Tsahal lors d'une mission nocturne le 30 octobre. L'armée n'a pas donné plus de détails sur le sauvetage.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que la soldate secourue avait été en mesure de fournir des détails utiles sur sa période de captivité. Après son sauvetage, Megidish a rencontré un certain nombre de responsables israéliens, notamment le président Isaac Herzog, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar.

Megidish a également rencontré l'épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Sara, et lui a dit qu'elle était impatiente de reprendre le service actif. On pense que 130 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre sont toujours à Gaza - pas tous en vie - après que 105 civils ont été libérés de la captivité du Hamas au cours d'une trêve d'une semaine à la fin du mois de novembre. Quatre otages ont été libérés avant cela, et trois ont été secourus par les troupes, dont Megidish. Les corps de huit otages ont également été retrouvés et trois otages ont été tués par erreur par l'armée. Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort est toujours inconnu.