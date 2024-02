Les Houthis ont détruit des câbles sous-marins reliant l'Europe et l'Asie (média)

Quatre câbles de communication sous-marins situés entre l'Arabie saoudite et Djibouti ont été mis hors service au cours des derniers mois, à la suite d'attaques présumées des Houthis, selon le journal israélien Globes.

Le sabotage a entraîné de graves perturbations dans les communications entre l’Europe et l’Asie, particulièrement dans les États du Golfe et en Inde.

Le câble AAE-1 relie l'Asie de l'Est à l'Europe via l'Égypte, ainsi que la Chine à l'Occident via le Pakistan et le Qatar. Le système de câbles EIG relie quant à lui le sud de l’Europe à l’Égypte, à l’Arabie saoudite, à Djibouti, aux Émirats arabes unis et à l’Inde. Quant au câble Seacom, il sert de lien entre l'Europe, l'Afrique et l'Inde et est également connecté à l'Afrique du Sud.

Ces sabotages s'inscrivent dans le contexte d'attaques récurrentes des Houthis, en représailles à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.