Joe Biden "espère qu’un accord entre Israël et le Hamas sera conclu d’ici lundi prochain"

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi, à New York, devant la presse, qu'il espérait qu'un accord entre Israël et le Hamas aboutissant à un cessez-le-feu et à la libération des otages toujours retenus par le groupe terroriste, sera conclu lundi prochain soit dans une semaine. "J'espère que ce sera au début ou à la fin du week-end", a-t-il dit. "Mon conseiller à la sécurité nationale me dit qu'ils en sont proches mais que ce n’est pas encore fait. J'espère que lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu".

Si l'accord pourrait être finalisé lundi, il ne serait mis en œuvre qu'une semaine plus tard, à la date où débute la fête musulmane du ramadan, période durant laquelle les Israéliens se sont engagés à interrompre leurs opérations à Gaza pour faire sortir les otages. "Le ramadan arrive, et il y a eu un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans les opérations durant le ramadan afin de nous donner le temps de faire sortir tous les otages" détenus par le Hamas, a déclaré Joe Biden dans un entretien à la télévision américaine NBC.

A Paris, le président Emmanuel Macron lui-même devrait rencontrer l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, à 16h

Plus tôt dans la journée de lundi, les médias français ont rapporté que les parties se réuniraient bientôt à nouveau au Qatar pour poursuivre sur les bases décidées au sommet de Paris. A Paris, le président Emmanuel Macron lui-même devrait rencontrer l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, à 16h, rencontre suivie de la signature d'accords et d'un diner d'Etat, fortement axé sur la guerre entre Israël et le Hamas et la libération des otages, a fait savoir l'Elysée.

Al Jazeera a par ailleurs confirmé que les clauses du projet d'accord qu'Israël a accepté lors du sommet de Paris comprennent le retour progressif des Gazaouis déplacés dans le nord de la bande de Gaza, l'augmentation de l'entrée de l'aide et des abris, ainsi que l'entrée d'équipement lourd. Le rapport indique également qu'Israël a proposé de déplacer ses forces hors des zones densément peuplées et d'interrompre les survols du territoire 8 heures par jour.

AP Photo/Omar Havana

Israël aurait aussi accepté de libérer 400 prisonniers arabes palestiniens, dont certains définis comme des "détenus dangereux", en échange de la libération de 40 femmes et hommes âgés israéliens détenus par les terroristes dans la bande de Gaza.