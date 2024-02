"Le projet de Paris vise à donner à Netanyahou le temps de se préparer à une nouvelle attaque", estime un chef du Hamas

Le repr√©sentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdan, a d√©clar√© √† la cha√ģne qatarie Al-Araby Al-Jadeed que le projet d'accord entre Isra√ęl et le Hamas √©labor√© lors du sommet de Paris √©tait en fait un "'accord am√©ricain' destin√© √† donner √† Netanyahou plus de temps pour se pr√©parer √† une nouvelle attaque". Selon lui, ce projet d'accord "vise √† sauver Isra√ęl. L'administration am√©ricaine tente d'influencer l'opinion publique palestinienne √† travers des fuites sur l'accord". "Nous voulons arr√™ter l'agression, mettre fin au si√®ge et lancer un plan pour restaurer la bande de Gaza, sans restrictions isra√©liennes", a-t-il ajout√©. Selon lui, "la priorit√© est d'arr√™ter la guerre, de mettre fin au si√®ge de Gaza, d'apporter de l'aide et plus tard d'√©changer des prisonniers. Isra√ęl se soustrait √† toutes ces obligations. Promouvoir le projet est une propagande qui ne permet pas d'obtenir ce que nous voulons."