Israël affame délibérément les Palestiniens, affirme un expert de l'ONU

Israël affame délibérément les Palestiniens et devrait être tenu pour responsable de crimes de guerre et de génocide, selon le principal expert des Nations unies en matière de droit à l'alimentation. "Il n'y a aucune raison de bloquer intentionnellement le passage de l'aide humanitaire ou de détruire intentionnellement des bateaux de pêche artisanale, des serres et des vergers à Gaza, si ce n'est pour empêcher les gens d'avoir accès à la nourriture", a déclaré Michael Fakhri, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, dans une interview exclusive accordée au Guardian.

"Priver intentionnellement les gens de nourriture est clairement un crime de guerre. Israël a annoncé son intention de détruire le peuple palestinien, en tout ou en partie, simplement parce qu'il est palestinien. En tant qu'expert des Nations unies en matière de droits de l'homme, je considère qu'il s'agit désormais d'une situation de génocide. Cela signifie que l'État d'Israël dans son ensemble est coupable et doit être tenu pour responsable - et pas seulement des individus ou tel ou tel gouvernement", a-t-il ajouté.

Selon l'ONU, les examens nutritionnels effectués en janvier dans les centres de santé et les abris ont révélé que près de 16 % des enfants de moins de deux ans souffraient de malnutrition aiguë ou d'émaciation dans le nord de la bande de Gaza. "La rapidité de la malnutrition des jeunes enfants est également stupéfiante. Les bombardements et les personnes tuées directement sont brutaux, mais cette famine - et l'amaigrissement et le retard de croissance des enfants - est torturante et ignoble. Tout indique qu'il s'agit d'une action intentionnelle", a déclaré M. Fakhri, professeur de droit à l'université de l'Oregon.

Plusieurs rapports ont prouvé ces derniers jours que de nombreux camions d'aide humanitaire ont été détournés par des hommes armées affiliés au Hamas, empêchant ainsi l'aide d'urgence d'arriver à la population. Par ailleurs, des émeutes autour des camions d'aide humanitaire et la répression des hommes du Hamas ont conduit à une diminution importante de l'entrée des camions depuis l'Egypte ces dernières semaines.