Israël limite les envois d'aide de l'UNRWA à Gaza

Israël a considérablement réduit le montant de l'aide transférée à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Israel Hayom rapporte que la majorité de l'aide est actuellement transférée à d'autres organisations. Le coordinateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a indiqué que 52 % de la nourriture envoyée à Gaza est transférée au Programme alimentaire mondial, 34 % à l'UNRWA et le reste à d'autres organisations d'aide.

Une source de sécurité a déclaré que ces données ne sont pas fortuites et qu'elles montrent l'intention israélienne de réduire au maximum le rôle de l'UNRWA dans la gestion de la vie civile à Gaza. L'appel à remplacer l'UNRWA a été rejoint par des dizaines de personnalités publiques et d'experts, et a été lancé lundi lors d'une conférence organisée près du siège de l'ONU à Genève sous le titre "Sommet international pour un avenir au-delà de l'UNRWA".

Un groupe d'experts et de parlementaires du monde entier a souligné qu'il était non seulement possible de remplacer l'UNRWA, mais aussi nécessaire de parvenir à une paix durable. Zlatko Zigic, ancien haut responsable de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies, a déclaré que le problème humanitaire à Gaza était relativement mineur par rapport à d'autres crises dans le monde et que d'autres organisations pouvaient prendre le relais de l'UNRWA. Il a cité en exemple le fait que huit autres organisations ont fourni une assistance à environ 8 millions de personnes au Soudan en l'espace de quelques mois.

Shahar Ayalon, ambassadeur d'Israël auprès des organisations de l'ONU, a ajouté que l'ONU n'a pas répondu aux plaintes d'Israël concernant l'UNRWA pendant un certain temps. Il a déclaré qu'Israël avait informé tout le monde des problèmes de l'UNRWA pendant des années, et que dès 2011, Israël avait envoyé aux Nations Unies les noms des employés de l'UNRWA liés au Hamas, mais que ces employés n'avaient toujours pas été licenciés. Il a souligné qu'il ne comprenait pas comment Israël pouvait continuer à travailler avec l'UNRWA à la lumière de ce qu'il sait de l'organisation et de son implication dans le massacre du 7 octobre.