Le Hamas et le Qatar minimisent l'optimisme de Joe Biden sur les négociations visant une trêve à Gaza

Des responsables du Hamas ont réagi avec scepticisme aux déclarations du président américain Joe Biden concernant la proximité d'un accord entre Israël et le groupe terroriste pour mettre fin aux hostilités à Gaza et pour la libération d'otages. Malgré l'optimisme affiché par Biden, qui suggérait lundi que les deux parties pourraient parvenir à un accord d'ici la semaine prochaine, les responsables du Hamas et israéliens tempèrent ces propos, indiquant qu'aucune percée significative n'a encore été atteinte.

Les discussions, facilitées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, se poursuivent à Doha, avec l'espoir de parvenir à un cessez-le-feu durable. Un sommet à Paris a également contribué à formuler une proposition qui inclurait la cessation des opérations israéliennes pendant 40 jours en échange de la libération de 40 otages par le Hamas, ainsi que la libération d'environ 400 prisonniers palestiniens. Cependant, un responsable du Hamas a qualifié les commentaires de Biden de "prématurés" et a souligné l'existence de "lacunes importantes" dans les discussions actuelles, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes.

AP Photo/Evan Vucci

Les conditions de l'accord envisagé comprennent également l'arrêt des opérations de reconnaissance aérienne israéliennes au-dessus de Gaza pendant huit heures par jour, l'autorisation pour 500 camions d'aide humanitaire d'entrer à Gaza quotidiennement, et la fourniture d'équipements et de carburant pour réhabiliter les infrastructures essentielles. En outre, Israël envisagerait de redéployer ses forces loin des zones densément peuplées et permettrait le retour des civils dans le nord de Gaza, à l'exception des hommes en âge de combattre.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a exprimé son optimisme quant à la médiation en cours, bien qu'il ait noté l'absence d'avancée concrète malgré les efforts intenses pour parvenir à un accord. Les responsables israéliens ont été surpris par les commentaires de Biden, affirmant qu'ils n'avaient pas été coordonnés avec Israël.

La proposition détaillée à Doha prévoit la libération d'otages spécifiques, notamment des femmes, des jeunes de moins de 19 ans, des personnes de plus de 50 ans et des malades, en échange d'un nombre significatif de prisonniers de sécurité palestiniens, dans un rapport de 10 pour 1. Israël pourrait également accepter de libérer 15 prisonniers palestiniens de premier plan pour des crimes graves, en échange de cinq femmes soldats, bien que cette information n'ait pas été officiellement confirmée.