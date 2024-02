Biden : "Israël risque de perdre le soutien du monde entier avec un gouvernement conservateur"

Le gouvernement israélien va perdre le soutien de la communauté internationale s'il n'assouplit pas sa position de droite dure dans le contexte de la guerre à Gaza, a déclaré le président américain Joe Biden lors d'une interview accordée hier soir à Seth Meyers, de la chaîne NBC.

Lors de son passage à l'émission "Late Night with Seth Meyers", M. Biden a évoqué la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les tentatives actuelles des médiateurs internationaux pour obtenir un cessez-le-feu temporaire et un accord sur la libération des otages, et a brièvement évoqué ses désaccords croissants avec le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Israël a reçu le soutien massif de la grande majorité des nations. S'il continue avec ce gouvernement incroyablement conservateur et [le ministre de la Sécurité nationale Itamar] Ben-Gvir et d'autres... il va perdre le soutien du monde entier, ce qui n'est pas dans l'intérêt d'Israël", déclare-t-il.

Concernant les négociations sur un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, Biden a affirmé qu'"Israël a accepté de cesser ses activités militaires pendant le mois du Ramadan". Selon lui, "cela nous donnera le temps de sortir tous les otages de là".

Il a ajouté que le cessez-le-feu donnerait le temps d'aller dans des directions que de nombreux pays arabes sont prêts à prendre. "L'Arabie saoudite est prête à reconnaître Israël", a-t-il déclaré, soulignant qu'il ne parlait pas d'une solution à deux États dans l'immédiat, mais d'un processus qui y conduirait.