Les Etats-Unis vont fournir 53 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient fournir 53 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, portant le montant total de l'aide américaine depuis le 7 octobre à 180 millions de dollars.

Samantha Power, administratrice de l'USAID (Agence des Etats-Unis pour le Développement international), a indiqué que financement supplémentaire aiderait notamment le Programme alimentaire mondial (PAM) et les ONG internationales à fournir une aide urgente en matière de nourriture, de santé, de nutrition, d'abris, de protection, ainsi que d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Cette aide inclut un soutien au traitement et à la prévention de la malnutrition aiguë, a-t-elle précisé.

"Ce financement vise à soutenir des organisations humanitaires de confiance qui sont en mesure de fournir une assistance rapide pour répondre aux besoins croissants à Gaza et en Cisjordanie. L'USAID travaillera ainsi avec ses partenaires pour fournir une aide aux habitants de Gaza touchés par de graves pénuries d'eau et la propagation de maladies infectieuses exacerbées par la surpopulation des abris pour personnes déplacées, et soutiendra les opérations d'un hôpital de campagne. En outre, l'USAID continuera de travailler en étroite collaboration avec le PAM pour fournir une aide alimentaire d'urgence aux habitants de Gaza et de Cisjordanie, notamment de la farine pour la production de pain. Le financement permettra également aux ONG partenaires de continuer à fournir du matériel d'abri tel que des couvertures et des bâches", a déclaré Samantha Power dans un communiqué.

"Nous continuons de travailler avec les acteurs régionaux et les responsables israéliens pour accroître le flux d’aide humanitaire d’urgence vers Gaza tout en donnant la priorité à la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires", a-t-elle ajouté.

Il est à noter que les Etats-Unis visent ici à contourner l'UNRWA, accusée d'accointances avec le Hamas, et dont plusieurs employés auraient pris une part active dans les attaques du 7 octobre en territoire israélien.

​