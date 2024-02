USA : Ishai Ribo en concert mardi soir à Harvard, les propalestiniens sur le qui-vive

Des manifestants propalestiniens ont prévu de protester contre la tenue d'un concert du chanteur israélien Ishai Ribo, qui doit avoir lieu mardi soir près de l'Université Harvard à Boston, aux États-Unis. Sur un encart ajouté sur les annonces du concert circulant sur les réseaux sociaux on peut lire : "Le personnel de la salle où doit avoir lieu le spectacle a boycotté l'événement et une équipe extérieure a été embauchée. Rejoignez-nous pour manifester."

La page Instagram de Chabad Harvard, qui organise le spectacle, n'a pas tardé à réagir : "Des voix de haine des Juifs et des Israéliens se sont élevées ces derniers jours contre Chabad Harvard et l'artiste Ishai Ribo. Yishai est une personne qui incarne l'amour et la paix. Sa musique éveille l'âme et élève la conscience juive et humaine."

"Cette soirée a été organisée pour remonter le moral des étudiants israéliens et juifs qui souffrent d'antisémitisme sur les campus universitaires", est-il ajouté. "L'amour, la paix et la musique gagneront. Bien qu'il n'y ait rien à dire à ce stade sur les revenus de l'événement, s'il y en a, l'argent ira à la reconstruction d'Israël, qui se bat contre un ennemi qui cherche à le détruire."

Les manifestations propalestiniennes se multiplient aux Etats-Unis depuis le 7 octobre, ciblant particulièrement les campus des grandes universités américaines.