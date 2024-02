L'armée américaine abat cinq drones houthis en mer Rouge

Mardi soir, "des avions américains et un navire de guerre de la coalition ont abattu cinq drones des Houthis, soutenus par l'Iran, en mer Rouge", a indiqué l'armée américaine. "Les forces du CENTCOM ont repéré ces drones provenant des zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu'ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands, la marine américaine et les navires de la coalition dans la région. Ces actions protégeront la liberté de navigation et rendront les eaux internationales plus sûres pour la marine américaine et les navires marchands".