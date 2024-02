"Les libérateurs de Gaza", le groupe contestataire qui dénonce la toute puissance du Hamas dans la bande

À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, une importante manifestation a éclaté contre la flambée des prix alimentaires, entraînant la fermeture forcée de commerces par des manifestants qui ont également incendié des pneus. Ces actions surviennent dans un contexte de mécontentement général, exacerbé par des accusations selon lesquelles le Hamas aurait détourné l'aide humanitaire destinée à la population pour son propre bénéfice.

L'organisation "Les Libérateurs de Gaza", ouvertement opposée au Hamas, a qualifié la manifestation de Rafah d'action contre le contrôle du groupe terroriste sur la région. Cette entité contestataire, qui gagne en influence à Gaza, dénonce la détérioration des conditions de vie et la réticence du Hamas à renoncer au pouvoir malgré le conflit continu avec Israël.

Des tracts anti-Hamas ont été largement distribués, en particulier dans les camps de personnes déplacées entourant Rafah, où plus d'un million de Gazaouis ont fui les affrontements. L'identité des membres des "Libérateurs de Gaza" reste floue, mais des sources suggèrent l'implication de fidèles du Fatah ou d'autres opposants au Hamas, possiblement appuyés par des forces externes.

Les critiques contre le Hamas se sont renforcées ces dernières semaines, avec des appels à la fin de la guerre et à la libération des otages israéliens. Les protestataires pointent du doigt les dirigeants du Hamas, accusés de mener une vie isolée des réalités du conflit.

Les "Libérateurs de Gaza" ont publié des vidéos de manifestations et des messages sur les réseaux sociaux, condamnant l'action du Hamas et appelant à des rassemblements publics contre celui-ci. Ils dénoncent l'absence de protection civile et critiquent les dirigeants pour leur déconnexion avec les souffrances des habitants.

Le lieutenant-colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne, a relayé ces événements, soulignant la prise de conscience à Gaza des conséquences néfastes de la gouvernance du Hamas. Ces manifestations spontanées reflètent une frustration croissante contre les dirigeants du Hamas, jugés responsables du désastre humanitaire et social dans la bande de Gaza.