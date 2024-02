30 000 morts à Gaza : le bilan invérifiable du Hamas que Libération met en Une

Le conflit dans la bande de Gaza a fait plus de 30 000 morts, selon des chiffres invérifiables fournis par le Hamas mercredi. L'organisation terroriste, qui n'inclut pas dans ses bilans le nombre de terroristes tués, affirme que la plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Une donnée également invérifiable, alors qu'Israël estime que plus d'un tiers des victimes sont des membres de l'organisation terroriste.

Malgré les incertitudes autour du nombre réel de morts à Gaza, le journal français Libération a choisi de faire sa une de ce jeudi avec ce bilan. Sur i24NEWS, Clément Weill-Reynal dénonce un "journalisme de propagande". "Libération, comme Le Monde et L'Humanité ont clairement choisi leur camp : celui du terrorisme et des entités totalitaires contre celui de la seule démocratie de la région. Ces trois principaux journaux de la gauche française ont pris le partie des massacreurs du 7 octobre", pointe le journaliste.

"Relayer ce bilan de 30 000 morts va à l'encontre du b.a ba de ce qu'on enseigne en école de journalisme", déplore Clément Weill-Reynal. "Dans les articles liés à cette une, Libération reconnaît que ce chiffre est invérifiable, pourtant il le met en première page. Pour étayer ce chiffre, il interroge par ailleurs des membres d'ONG comme Médecins sans frontières ou Amnesty International, dont on sait à quel point le jugement par rapport à Israël est biaisé. Enfin, le journal ne donne à aucun moment la parole à des responsables israéliens, en réaction à ce bilan. Autant de pratiques qui vont à l'encontre de la déontologie journalistique de base. La malhonnêteté de Libération est patente."

Le journaliste note également les mensonges contenus dans l'éditorial de l'édition du jour. "L'éditorial de Libération est truffé d'inexactitudes et de mensonges. On y parle notamment de bombardements 'indiscriminés' de la bande de Gaza, ce qui est totalement faux. Face au Hamas qui se sert de sa population comme d'un bouclier humain, Tsahal ne cesse d'avertir des bombardements en envoyant des SMS et des tracts afin que les civils puissent s'abriter. C'est se faire, là aussi, le relais de la propagande", relève-t-il.