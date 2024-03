Guerre Israël-Hamas : Tsahal attaque une infrastructure terroriste du Hezbollah au Sud Liban | LIVE

La France réagit l'incident meurtrier dans le nord de la bande de Gaza : "Il n'y a aucune justification pour tirer sur des civils"

La France a réagi à l'incident meurtrier dans le nord de la bande de Gaza, où, selon des rapports palestiniens, plus de 100 personnes ont été tuées après s'être jetées sur un convoi de camions d'aide humanitaire. Le ministère des Affaires étrangères français a déclaré qu'il incombait à Israël d'agir conformément au droit international et de garantir la distribution de l'aide à la population civile. Il a également été rapporté que Paris attend la divulgation des détails complets, et que le fait que "des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des civils tentant d'accéder à la nourriture est injustifiable". Plus tôt, il avait été communiqué par Tsahal que les soldats avaient tiré des coups de semonce et n'avaient pas tiré sur le convoi.