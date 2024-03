Le Hezbollah frustré par son incapacité à répondre aux attentes iraniennes, estime Tsahal

Selon le commandement nord d'Israël, une frustration croissante se fait sentir au sein du Hezbollah. La chaîne Kan 11 a révélé vendredi que cette frustration est due à l'élimination récente de plusieurs hauts responsables de l'organisation terroriste, des individus qui avaient accumulé des années d'expérience et qui, pour l'instant, ne peuvent être remplacés, laissant un vide en termes de transmission d'informations critiques. En conséquence, les rangs du Hezbollah s'affaiblissent progressivement à plusieurs niveaux.

L'organisation est également consciente de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'Iran, faute de succès significatifs. Une autre tendance observée récemment est l'augmentation des tirs de roquettes par rapport aux missiles antichars, ces derniers étant plus coûteux et nécessitant des opérateurs qualifiés. De plus, chaque missile antichar détruit par les défenses israéliennes représente une perte conséquente pour le Hezbollah.

Par ailleurs, un barrage de roquettes a été lancé vers la Galilée occidentale jeudi après-midi, causant des dégâts matériels mais sans faire de victimes. Plus tôt, une cible aérienne suspecte a été neutralisée avec succès près de Haïfa, sans faire de victime ni de dégât. Dans un rapport distinct plus tôt dans la journée, des médias affiliés à l'opposition syrienne ont indiqué qu'une attaque de Tsahal avait visé un véhicule du Hezbollah près d'Al-Qusayr. Ils ont également suggéré qu'une batterie de défense aérienne au sud de Damas, ayant tenté d'intercepter une frappe israélienne la nuit précédente dans la banlieue chiite de Damas, Sayyida Zainab, avait été ciblée.