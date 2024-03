Attaque d'Eli : "les Palestiniens se promènent ici comme s'ils étaient chez eux" (habitant d'Eli)

"C'était écrit"- c'est ainsi que Adi, un habitant d'Eli, a commenté ce matin l'attentat qui a fait deux morts jeudi soir à la station-service d'Eli en Cisjordanie. Il affirme que le sentiment de crainte s'est propagé parmi les résidents alors qu'une attaque similaire a eu lieu au même endroit l'an dernier. Un terroriste palestinien a ouvert le feu sur deux civils, les tuant à l'arme automatique avant d'être neutralisé.

"On n'a jamais eu aussi peur, je vérifie constamment les véhicules autour de moi. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que les Palestiniens ne conduisent pas ici. Les Palestiniens se promènent comme s'ils étaient chez eux. Ils devraient s'inquiéter quand ils conduisent sur cette route et non l'inverse", affirme Adi.

Pendant la nuit, Tsahal a cartographié le domicile du terroriste qui a perpétré l'attaque. Muhammad Manassera a servi dans la police palestinienne en tant qu'officier et a été libéré en 2019 de prison en Israël, après avoir purgé une peine pour crimes contre l'humanité. Il était connu du Shin Bet. Une arme à feu a été trouvée dans sa maison ainsi qu'un fusil M16 sur les lieux de l'attaque.

Le député Zvi Sukkot du parti Sionisme religieux a également évoqué l'attaque, exprimant sa crainte d'une escalade des tensions en Cisjordanie à l'approche du ramadan. "J'ai peur que si nous poursuivons cette politique de suppression des barrages routiers, les attaques du genre augmentent."