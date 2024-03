Israël : le responsable de la question des otages conseille aux familles de faire pression

Le responsable de la question des otages au nom de Tsahal, le général de division Nitzan Alon, a déclaré aux familles qu'elles devraient exercer une pression sur les décideurs.

Les propos du général Alon ont été prononcés au cours des deux dernières semaines lors de conversations à huis clos avec plusieurs familles de personnes enlevées, dans le contexte de négociations en vue d'un accord avec le Hamas.

Les familles des personnes enlevées qui ont participé aux réunions ont eu l’impression qu’il y a des gens dans les rangs politiques qui traînent les pieds et empêchent l’avancement d’un éventuel accord. D'un autre côté, des responsables professionnels impliqués dans les négociations ont déclaré que pour le moment, le principal obstacle à un accord était le Hamas, qui crée des difficultés pour la signature de l'accord, et non l'échelon politique en Israël.

Une source sécuritaire a déclaré qu'"Israël a parcouru un long chemin dans les négociations". Selon lui, Israël a fait preuve de flexibilité sur plusieurs questions, ce qui a conduit à la signature de l'accord à Paris. La source a ajouté que c'est le Hamas qui s'abstient de donner une réponse positive concernant le sort des otages.

L'armée israélienne a répondu que "ces propos n'ont pas été prononcés par le général", mais plusieurs sources ayant participé aux discussions ont confirmé les propos du général Alon.

