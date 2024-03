Emeutes à Gaza : La communauté internationale réclame une enquête après le drame

La communauté internationale a réclamé, vendredi, un cessez-le-feu à Gaza et une enquête après des tirs israéliens et une bousculade pendant une distribution d’aide humanitaire qui a tourné à la tragédie jeudi, faisant plus de 110 morts, selon le Hamas, dans le territoire palestinien.

Si le Hamas a accusé Tsahal d'être à l'origine du drame, l'armée israélienne a déclaré que moins de 10 des victimes étaient le résultat de tirs israéliens et a publié de nouveaux détails jeudi soir, affirmant que les soldats avaient tiré des coups de semonce et tenté de calmer la foule qui pillait le convoi de camions d'aide entrant dans le nord de la bande de Gaza tôt jeudi matin mais n'étaient pas à l'origine de la mort des 110 victimes.

La Maison Blanche a déclaré que l'incident était "extrêmement alarmant". L’Union européenne a elle aussi appelé à une enquête et à un cessez-le-feu pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé "une enquête indépendante efficace".

C’est ce qu’a déclaré le porte-parole de l’agence de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Jens Laerke, alors qu’une dizaine d’enfants ont été enregistrés officiellement comme étant décédés des suites de la malnutrition dans la bande de Gaza.