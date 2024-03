Otages : Israël a accepté les termes de l'accord et attend le feu vert du Hamas, selon Washington

Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré samedi soir qu'Israël avait accepté les termes de l'accord de trêve proposé par Washington, et que "la balle était désormais dans le camp du Hamas". Selon cette source, les États-Unis ont fait pression sur Israël il y a une semaine pour qu'il accepte le cadre de l'accord, ce qui a été fait lors du sommet de Paris. Washington espère qu'Israël parviendra à un accord avec le Hamas avant le début du Ramadan.

"Un cessez-le-feu doit être conclu afin de pouvoir augmenter significativement l'aide humanitaire distribuée dans la bande de Gaza, et de parvenir à la libération des otages", a souligné le responsable, affirmant que les Etats-Unis continueraient en attendant à larguer de l'aide par voie aérienne.

Selon les nouveaux détails publiés à propos de la proposition américaine, l'accord prévoit une trêve de six semaines contre la libération de 40 otages et 400 terroristes emprisonnés en Israël. Cinq otages soldats seraient libérés en échange de 90 terroristes, dont cinq ayant perpétré des attentats meurtriers. La libération de 13 personnes enlevées malades ou blessées entraînerait celle de 156 terroristes, tandis que la libération de 15 otages supplémentaires de plus de 50 ans se ferait en échange de 90 terroristes. Sept otages de plus seraient relâchés en échange de 21 terroristes.