Le Conseil de sécurité de l'ONU "profondément préoccupé" par l'incident meurtrier du convoi d'aide à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies a publié samedi soir une déclaration appelant "toutes les parties à s'abstenir de priver la population civile de la bande de Gaza des services de base et de l'aide humanitaire" et à accroître d'urgence l'acheminement de l'aide vers ce territoire déchiré par la guerre. Les membres ont exprimé leur "profonde inquiétude" au sujet du drame survenu jeudi, au cours duquel plus de 100 Gazaouis seraient morts lorsque la foule s'est ruée sur un convoi d'aide humanitaire dans la ville de Gaza. Les troupes israéliennes ont tiré sur plusieurs personnes qui mettaient en danger les soldats, selon Tsahal. L'armée a également indiqué que la majorité des victimes ont péri dans les bousculades ou ont été mortellement blessées par des camions dans le tumulte.

Le Hamas accuse pour sa part Tsahal d'avoir tué 115 personnes et affirme que plus de 700 personnes ont été blessées. L'armée a déclaré que moins de 10 des victimes étaient le résultat de tirs israéliens et a publié de nouveaux détails jeudi soir, affirmant que les soldats avaient tiré des coups de semonce et tenté de calmer la foule qui pillait le convoi de camions d'aide qui est entré dans le nord de la bande de Gaza tôt jeudi matin. Israël a promis d'enquêter sur cet incident meurtrier, qui a attiré une nouvelle fois l'attention sur la dégradation de la situation humanitaire à Gaza.

Les membres du Conseil de sécurité ont déclaré "prendre note du fait qu'une enquête israélienne est en cours" et "présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un rétablissement rapide et complet aux personnes blessées". Vendredi, les États-Unis ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies imputant à Israël la responsabilité de la catastrophe humanitaire.

Les membres du Conseil de sécurité "demandent instamment à Israël de laisser les points de passage ouverts pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza, de faciliter l'ouverture de points de passage supplémentaires pour répondre aux besoins humanitaires à grande échelle, et de soutenir l'acheminement rapide et sûr des articles de secours à la population dans toute la bande de Gaza".