Les négociations reprennent au Caire pour parvenir à une trêve à Gaza et à un accord de libération des otages

Les négociateurs devraient se réunir à nouveau au Caire dimanche et chercher une formule acceptable pour Israël et le Hamas en vue d'une trêve à Gaza et d'un accord pour la libération des otages, ont indiqué des sources au fait des pourparlers. Les délégations d'Israël et du Hamas devraient arriver au Caire dimanche, selon deux sources de sécurité égyptiennes, bien qu'une autre source informée des pourparlers ait déclaré qu'Israël n'enverrait pas de délégation tant qu'il n'aurait pas reçu une liste complète des otages encore en vie.

L'espoir d'une première pause dans les combats depuis novembre s'est accru la semaine dernière à la suite d'une précédente série de pourparlers à Doha, sous la médiation du Qatar et de l'Égypte, et d'indications prudentes du président américain Joe Biden selon lesquelles un accord était proche. Le président a toutefois reconnu vendredi qu'il restait difficile à atteindre pour l'instant.

Un haut responsable américain a déclaré samedi que le cadre d'une pause de six semaines dans les combats était en place, avec l'accord d'Israël, et qu'il dépendait maintenant de l'acceptation par le Hamas de libérer les otages qu'il détient à Gaza depuis son attaque choc contre le sud d'Israël le 7 octobre. "La voie vers un cessez-le-feu à l'heure actuelle est simple. Un accord est sur la table. Il y a un accord-cadre."

Les Israéliens "ont plus ou moins accepté" la proposition, a déclaré le responsable à la presse. Elle comprend un cessez-le-feu de six semaines ainsi que la libération par le Hamas des otages considérés comme vulnérables, à savoir les malades, les blessés, les personnes âgées et les femmes, a déclaré le responsable.

"Pour l'instant, la balle est dans le camp du Hamas et nous continuons à faire pression aussi fort que possible", a déclaré le responsable, sous couvert d'anonymat. "La responsabilité incombe maintenant au Hamas. L'accord a été conclu. Mais je ne veux pas créer d'attentes dans un sens ou dans l'autre", "Les otages doivent être libérés", a déclaré le responsable lors d'une conférence téléphonique.

Le Hamas n'a pas renoncé à sa position selon laquelle une trêve temporaire doit être le début d'un processus visant à mettre fin à la guerre. Toutefois, les sources égyptiennes ont déclaré que le groupe terroriste avait reçu l'assurance que les conditions d'un cessez-le-feu permanent seraient définies au cours des deuxième et troisième phases de l'accord.

Israël et le groupe terroriste Hamas ont tous deux déclaré que leurs positions restaient très divergentes. Les sources de sécurité égyptiennes ont déclaré que les médiateurs avaient évoqué des options pour rallier Israël à un accord de cessez-le-feu permanent, notamment l'approbation d'une zone tampon de sécurité entre Israël et la bande de Gaza et des dispositions pour qu'Israël surveille conjointement la frontière entre l'Égypte et Gaza.

M. Biden a déclaré qu'il espérait qu'un cessez-le-feu serait mis en place avant le mois de jeûne musulman du Ramadan, qui débute le 10 mars.