Frappes massives de Tsahal : 50 cibles terroristes détruites en moins de 10 minutes près de Khan Younès

Dans une opération de grande envergure menée cette nuit, les forces de la 98e division ont lancé une attaque coordonnée contre des infrastructures terroristes dans l'ouest de Khan Younès, visant à renforcer l'efficacité opérationnelle. L'offensive a commencé avec un assaut aérien préliminaire massif lors duquel, en l'espace de six minutes, des avions de combat et des unités d'artillerie ont ciblé et détruit environ 50 sites associés au Hamas, incluant des infrastructures souterraines et des bâtiments militaires utilisés comme couvertures pour les activités terroristes.

L'opération visait non seulement à neutraliser les menaces immédiates mais aussi à préparer le terrain pour une avancée terrestre. Après le succès de l'assaut aérien, des troupes de la brigade ont effectué une incursion surprise, éliminant des terroristes et s'emparant de matériel de combat. Les forces israéliennes continuent de mener des opérations intensives dans la région, ayant déjà neutralisé des dizaines de combattants du Hamas et saisi des armes au cours des dernières 24 heures.

Cette action décisive fait suite à l'identification d'une unité terroriste chargée d'armement par les forces de sécurité, qui a été rapidement neutralisée par une frappe aérienne.