Guerre Israël-Hamas : Tsahal élimine des dizaines de terroristes arrête 80 suspects à Gaza en 24 heures | LIVE

Tsahal : des dizaines de terroristes tués dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures ; 80 suspects de terrorisme arrêtés

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les combattants de la brigade Nahal ont tué 15 terroristes au cours des dernières 24 heures. Parallèlement, les forces de la division 98 ont encerclé le quartier de Hamad à l'ouest de Khan Younès et y ont mené des raids. Les combattants de la 7e brigade ont évacué la population civile du quartier et arrêté environ 80 suspects impliqués dans des activités terroristes, y compris des terroristes du Hamas et du Jihad Islamique Palestinien qui tentaient de fuir au milieu de la population civile. De plus, avant-hier, une cellule terroriste lançant des roquettes vers Be'eri et Sderot a été identifiée. Environ une demi-heure après le lancement, l'artillerie de la brigade Nahal a localisé la cellule et dirigé un avion pour attaquer et éliminer les terroristes.