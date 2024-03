Israël n'en fait pas assez pour atténuer la "catastrophe humanitaire" à Gaza, estime Kamala Harris

La vice-présidente américaine Kamala Harris a reproché dimanche à Israël de ne pas en faire assez pour atténuer la "catastrophe humanitaire" à Gaza et a demandé qu'une pause prolongée dans les hostilités soit mise en œuvre immédiatement, alors que l'administration Biden fait face à une pression croissante pour freiner son proche allié.

L'appel de Mme Harris en faveur d'un "cessez-le-feu immédiat", qui s'exprimait devant le pont Edmund Pettus à Selma (Alabama), où des soldats de l'armée américaine ont battu des manifestants en faveur des droits civiques il y a près de soixante ans, a été vivement applaudi par la foule. Elle a cependant précisé qu'elle faisait référence à une cessation des hostilités dans le cadre d'un accord visant à libérer les otages enlevés dans le sud d'Israël par le groupe terroriste Hamas il y a environ cinq mois.

"Compte tenu de l'ampleur des souffrances à Gaza, un cessez-le-feu immédiat s'impose", a déclaré Mme Harris sous des applaudissements nourris. "Pour au moins les six prochaines semaines, c'est ce qui est actuellement sur la table. "Le Hamas prétend vouloir un cessez-le-feu. Eh bien, il y a un accord sur la table. Et comme nous l'avons dit, le Hamas doit accepter cet accord", a déclaré M. Harris. "Obtenons un cessez-le-feu. Réunissons les otages avec leurs familles. Et apportons une aide immédiate à la population de Gaza".

Ses remarques étaient conformes à la politique américaine de longue date selon laquelle le meilleur moyen d'obtenir une trêve est de conclure un accord sur les otages, mais elles reflétaient la volonté croissante de la Maison Blanche de soutenir la rhétorique en faveur d'un arrêt de l'offensive israélienne, même si l'objectif de Jérusalem d'éliminer le groupe terroriste du Hamas n'est pas atteint.

Mme Harris, a dirigé l'essentiel de ses commentaires vers Israël, dans ce qui semble être le reproche le plus virulent jamais formulé par un haut responsable du gouvernement américain au sujet des conditions de vie dans l'enclave côtière. "Les habitants de Gaza meurent de faim. Les conditions sont inhumaines et notre humanité commune nous oblige à agir", a déclaré M. Harris lors d'un événement organisé pour commémorer le 59e anniversaire du "Bloody Sunday" en Alabama. "Notre cœur se brise pour tous les innocents de Gaza qui souffrent de ce qui est clairement une catastrophe humanitaire.

"Le gouvernement israélien doit faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide. Pas d'excuses", a-t-elle déclaré. "Il ne doit pas imposer de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide. Il doit veiller à ce que le personnel, les sites et les convois humanitaires ne soient pas pris pour cible."

Ces remarques ont été formulées à la veille de la rencontre entre Mme Harris et le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, à la Maison Blanche, où un message tout aussi explicite devrait être transmis.