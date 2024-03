Publication d'un enregistrement d'otages appelant à l'aide avant d'être tués par erreur par Tsahal

Un enregistrement glaçant des trois otages israéliens, Yotam Haim, 28 ans, Alon Shamriz, 26 ans, et Samar Fouad Talalka, 24 ans, qui ont été tués accidentellement par les forces de défense israéliennes en décembre a été révélé lundi par la chaîne israélienne Kan. "Aidez-nous, nous sommes sous les escaliers, aidez-nous s'il vous plaît", peut-on entendre dans cet enregistrement pris par une caméra attachée à un chien qui avait été envoyé pour inspecter le bâtiment où les trois otages s'étaient cachés. Bien que le chien ait été abattu par les ravisseurs du Hamas, la caméra a continué à fonctionner.

Les jeunes hommes ont continué à appeler à l'aide. "Nous sommes des otages israéliens, aidez-nous, Alon et Yotam." Ils n'ont pas prononcé le nom du citoyen arabe israélien, probablement par crainte que son nom ne fasse croire aux troupes qu'il s'agissait d'un terroriste. La caméra a été récupérée le 18 décembre, trois jours après le tragique incident, et ce n'est que plus tard que Tsahal a appris les efforts déployés par les otages pour alerter les forces de leur emplacement, notamment en écrivant S.O.S. avec les restes de leur nourriture sur une banderole qu'ils ont accrochée à l'extérieur du bâtiment.

Tsahal estime que les soldats de la brigade Golani qui ont tué les trois otages ont cru, en entendant l'hébreu, que les terroristes qui leur tiraient dessus tentaient de les attirer dans un piège. Les hommes sont sortis du bâtiment de Shejaiya où ils étaient captifs, le 15 décembre, après avoir enlevé leurs chemises et brandi des drapeaux blancs, ce qui n'a malheureusement pas permis de les sauver.