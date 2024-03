Un rapport de l'ONU confirme les violences sexuelles perpétrées par le Hamas le 7 octobre

Un rapport de l'ONU confirme les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre. Rédigé par la mission du Secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits et présenté ce lundi, il recense les preuves, principalement circonstancielles, des agressions commises par les terroristes. Rédigé par Pramila Patten, qui s'est rendue en Israël avec son équipe le mois dernier, le document fait état des cas de viols, viols collectifs, viols de cadavres, mutilations d'organes génitaux, nudité et ligotage des cadavres, etc.

Lors de son déplacement sur les lieux des attaques, la secrétaire générale adjointe de l'ONU avait pour mandat de recueillir des faits et des informations sur les agressions sexuelles perpétrées par les terroristes du Hamas. Elle était accompagnée d'une dizaine d'experts dans le domaine de la médecine et du droit. Après avoir visionné les images des atrocités du 7 octobre compilées par Tsahal, elle avait notamment déclaré : "Après avoir vu cette vidéo, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas auparavant quant à l'ampleur de la catastrophe qui s'est produite."

Yiffit Iliaguiav, Ministry of Foreign Affairs

Le rapport de Pramila Patten et de son équipe confirme qu'il existe des preuves que les violences sexuelles ont été utilisées comme une arme lors de l'attaque du 7 octobre. Il confirme également que les personnes enlevées et retenues captives par le Hamas à Gaza ont été soumises à des violences sexuelles, et le sont sans doute encore.

Le rapport précise que compte tenu du temps et des moyens limités de l'équipe, celle-ci n'est actuellement pas en mesure d'attribuer tous les actes commis dans le sud d'Israël au Hamas, et qu'il est possible que certains d'entre eux aient été perpétrés par des membres du groupe terroriste Jihad islamique ou même par des civils palestiniens.

Dans ses recommandations, le rapport appelle le Hamas à libérer immédiatement et sans condition les otages, et appelle les parties à traduire les coupables en justice devant la Cour pénale internationale de La Haye (CPI). Il recommande au gouvernement israélien de s'adresser au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), de préserver la vie privée des témoins et des survivants, appelle les parties à parvenir à un cessez-le-feu humanitaire et recommande de veiller à ce que les voix des femmes soient entendues.

Dans le cadre de son enquête, l'équipe de Pramila Patten a mené 36 entretiens approfondis, parcouru 5 000 photos et 50 heures de vidéo. Le rapport sera transmis à Israël pour examen dans les semaines à venir, qui pourra faire part de ses réactions dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.